إتصال هاتفي بين وزير خارجية مصر وستيف ويتكوف

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن اتصالا هاتفيا جرى بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف تبادلا خلاله "الرؤى والتقييمات بشأن التطورات في قطاع غزة".وكشفت وزارة الخارجية في بيان، أن الاتصال تناول "الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر لإطلاق الرهائن والتوصل إلى التهدئة وخفض التصعيد وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذه".وذكر البيان أن الطرفين شددا على "مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط بحيث تصبح المنطقة خالية من الصراعات والحروب".وكشف مصدران أمنيان في وقت سابق لرويترز أن مصر قدمت مقترحا جديدا يهدف إلى العودة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة يتضمن جدولا زمنيا لانسحاب إسرائيل من القطاع مقابل إطلاق الرهائن الإسرائيليين.