إيلون ماسك: أعضاء إدارة الكفاءة الحكومية يتلقون يوميا تهديدات بالقتل

أعلن الملياردير إيلون ماسك مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أعضاء إدارة الكفاءة الحكومية التي يرأسها يتلقون تهديدات بالقتل يوميا.



وكان ماسك يتحدث خلال اجتماع وزاري في البيت الأبيض. وقد أشرف فريقه، بمباركة ترامب، على تخفيضات هائلة في قوة العمل الاتحادية.