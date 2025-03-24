ترامب: قد نعلق الرسوم الجمركية على الكثير من الدول

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قد يعلق الرسوم الجمركية على "الكثير من الدول"، كاشفا أنه يعتزم الإعلان عن فرض مزيد من الرسوم على السيارات خلال الأيام القليلة المقبلة.



وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "سنعلن عن بعض الرسوم الجمركية الإضافية خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تتعلق بالسيارات والأخشاب".