عراقجي: تطورات تركيا شأن داخلي

أكد وزير الخارجية الإيراني في اتصال مع نظيره التركي هاكان فيدان على الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه التطورات الداخلية في تركيا.



وقال إن "التطورات في تركيا هي شأن داخلي لهذا البلد، ونحن على ثقة بأن السلطات التركية المختصة ستدير هذه التطورات بشكل مناسب بناءً على مصالح الشعب التركي."