البيت الأبيض يؤكد تلقي صحافي معلومات عسكرية سرية عن طريق الخطأ

أكد البيت الأبيض الاثنين أن رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" ضُم عن طريق الخطأ إلى مجموعة مراسلة سرية للغاية تضم عددًا من كبار المسؤولين الأميركيين لمناقشة توجيه ضربات ضد الحوثيين في اليمن.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز بعد أن كشف الصحافي جيفري غولدبرغ أنه تلقى مسبقًا عبر تطبيق سيغنال خطة تفصيلية للغارات الأميركية في 15 آذار ضد الحوثيين: "يبدو في هذا الوقت أن سلسلة الرسائل المذكورة في المقال أصلية، ونحن نحقق في كيفية إضافة رقم عن طريق الخطأ".



من جهته، أكد الرئيس دونالد ترامب أنه لا يعلم شيئًا عن المسألة.



وقال ترامب للصحافيين: "لا أعرف شيئًا عنها"، مضيفًا: "أسمع بهذا منكم للمرة الأولى".



ورأى أن "الهجوم كان فعالًا للغاية على أي حال".