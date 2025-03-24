روسيا والولايات المتحدة ستصدران الثلاثاء بيانًا مشتركًا بعد محادثات السعودية

تصدر روسيا والولايات المتحدة بيانًا مشتركًا الثلاثاء غداة محادثاتهما في السعودية بشأن النزاع في أوكرانيا، وفق ما أوردت وكالات أنباء روسية الاثنين.



ومن المقرر أن يصدر البيت الأبيض والكرملين البيان الثلاثاء، وفق ما قالت وكالة تاس للأنباء نقلًا عن مصدر داخل الوفد الروسي.



وأكدت وكالة أنباء ريا نوفوستي أن البيان الذي تم التوصل إليه بين البلدين سيصدر "غدًا" الثلاثاء.