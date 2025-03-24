آلاف يحتجون على مشروع كوشنر في صربيا ويحيون ذكرى ضحايا حملة حلف الأطلسي

تجمع الآلاف في بلغراد اليوم الاثنين لإحياء ذكرى ضحايا حملة قصف نفذها حلف شمال الأطلسي عام 1999، وللاحتجاج على اعتزام شركة استثمارية أسسها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بناء مجمع فاخر.



وتشهد صربيا مظاهرات مناهضة للحكومة منذ شهور بعد مقتل 16 شخصًا في انهيار سقف محطة قطار، ما أثار اتهامات بالفساد والإهمال على نطاق واسع.



وتوسعت الاحتجاجات لتشمل طلابًا ومعلمين ومزارعين، في تحد كبير للرئيس ألكسندر فوتشيتش الذي يتولى السلطة منذ 12 عامًا كرئيس للوزراء أو رئيس.



ودعا إلى احتجاج اليوم الاثنين طلاب من جامعة بلجراد الذين يعطلون الدراسة في كلياتهم منذ أوائل كانون الأول، وقادوا احتجاجات مناهضة للحكومة على مدى الأشهر الأربعة الماضية.