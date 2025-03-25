زلزال عنيف بقوة 6.7 درجات قبالة نيوزيلندا

ضرب زلزال عنيف بقوة 6.7 درجات في المحيط قبالة سواحل الجزيرة الجنوبية الرئيسية لنيوزيلندا عصر الثلاثاء، بحسب ما أعلن مرصد الزلازل الأميركي.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنّ الزلزال وقع في الساعة 14,43 (01,43 ت غ) على عمق 10 كيلومترات وعلى بُعد حوالى مئة كيلومتر من الجزيرة الجنوبية.



ويبعد مركز الزلزال 160 كلم عن أقرب قرية مأهولة في الجزيرة الجنوبية.

