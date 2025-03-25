الجيش الإسرائيلي يعتقل مخرجا فلسطينيا حاز جائزة أوسكار

اعتقل الجيش الإسرائيلي الإثنين في الضفة الغربية المحتلة المخرج الفلسطيني حمدان بلال بعد أسابيع من فوز "لا أرض أخرى"، الفيلم الوثائقي الذي شارك في إخراجه، بجائزة أوسكار، وفق شريكه في العمل المخرج الإسرائيلي يوفال أبراهام.وروى أبراهام في منشور على منصة إكس أنّ "مجموعة من المستوطنين هاجمت منزل حمدان بلال (...) وفي حين كان مصابا بجروح وينزف دخل جنود سيارة الإسعاف التي كان قد طلبها واعتقلوه".وجرى ذلك في قرية سوسيا في جنوب الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وفق مركز اللاعنف اليهودي، وهو منظمة غير حكومية معارضة للاستيطان.وأكّد أعضاء في هذا المركز أنهم كانوا موجودين في المكان ووثّقوا ما جرى بالفيديو.وردّا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إنه بصدد التحقّق من هذه المعلومات.