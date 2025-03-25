الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تفكيك شبكات فساد وغسل أموال تنشط في مجال النقل الخاص في تونس

أخبار دولية
2025-03-25 | 00:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تفكيك شبكات فساد وغسل أموال تنشط في مجال النقل الخاص في تونس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تفكيك شبكات فساد وغسل أموال تنشط في مجال النقل الخاص في تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية الإثنين أنّها فكّكت شبكات غسل أموال وفساد تنشط في مجال النقل الخاص بسيّارات الأجرة عبر تطبيقات وأوقفت نشاطها. 
     
وقالت الوزارة في بيان إنّ الجهات المختصّة "تمكّنت من كشف شبهات غسل أموال وتهرّب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية".
     
وأسفرت التحقيقات عن حجز نحو 12 مليون دينار في الحسابات المصرفية التابعة للشركات المعنية، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجلّ الوطني للمؤسسات وإغلاق مقرّاتها الاجتماعية، وفق الوزارة.
     
وتعمل هذه الشركات من دون تراخيص قانونية، وتستخدم "تصاريح مغلوطة"، إلى جانب استغلالها حسابات مصرفية غير مصرّح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، "في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل".
     
 

أخبار دولية

شبكات

أموال

النقل

الخاص

LBCI التالي
الجيش الإسرائيلي يقول إنّه قصف مجددا موقعين عسكريين في وسط سوريا
الجيش الإسرائيلي يعتقل مخرجا فلسطينيا حاز جائزة أوسكار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-02-11

طائرة من طراز غولف ستريم G650ER غادرت أمس واشنطن ويُزعم أنها مملوكة لستيف ويتكوف المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط والمساعد المقرب من الرئيس ترامب وقد دخلت المجال الجوي الروسي وتقترب من موسكو

LBCI
أمن وقضاء
2025-01-15

توقيف شخص ينشط بسرقة الدراجات الآلية في محلة فرن الشباك ومحيطها

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-11

لجنة الإدارة والعدل تابعت درس إقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص

LBCI
أمن وقضاء
2025-02-28

هذا ما كشفته معلومات خاصة للـLBCI بشأن الاموال التي ضبطت في المطار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:03

الصين تعارض معاقبة الولايات المتحدة للدول التي تشتري النفط والغاز من فنزويلا

LBCI
أخبار دولية
03:54

مئات القتلى في قصف للجيش السوداني على سوق في دارفور

LBCI
أخبار دولية
03:26

كوريا الجنوبية تواجه صعوبة في احتواء حرائق غابات (صور)

LBCI
أخبار دولية
03:21

مفاوض روسي: موسكو ترغب في إشراك الأمم المتحدة في المباحثات مع واشنطن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-03-23

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على سيارة في بلدة عيتا الشعب أدت إلى استشهاد مواطن

LBCI
خبر عاجل
2025-03-23

غارة إسرائيلية بصاروخ موجه تستهدف سيارة في بلدة عيتا الشعب

LBCI
خبر عاجل
17:50

مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة قعقعية الجسر أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن

LBCI
اقتصاد
2025-03-18

إنخفاض بأسعار المحروقات...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

مفاجآت برنامج أكرم من مين في الأيام الأخيرة من رمضان…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

نجمة لبنانية شابة تثبت نفسها في المرحلة الأولى من برنامج The Voice France

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

3 نقاط تغيّر مجرى الانتخابات النيابية المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

دور اللغة الفرنسية كمفتاح للنجاح للشباب اللبناني خلال طاولة مستديرة في مكتبة مجلس النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

وفدان من روسيا وأوكرانيا للقاء الولايات المتحدة في السعودية… كلٌّ على حدى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

هدى شديد... الإنسانة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

الليرة اللبنانية الأضعف عربيًا وعالميًا… إليكم من يليها في التصنيف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

الدفع الأميركي باتجاه تفاوض لبناني إسرائيلي تستأنفه أورتاغوس في تل أبيب... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

في خطتها بعيدة المدى... إسرائيل تستعد لاعادة احتلال غزة وفرض حكم عسكري فيها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:51

وزارة الداخلية تعلن تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بحسب المحافظات

LBCI
اخبار البرامج
12:58

"الحرب في المنطقة لم تنتهِ بعد"... إليكم ما قالته ماغي فرح عن الوضع في لبنان والشرق الأوسط (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
01:31

لاعتراضه على إدخال معدّات خلوي لشركة «وايفز»: وزير الاتصالات يقيل كريدية... (الأخبار)

LBCI
أخبار لبنان
11:54

سلام عين السفير رامز دمشقية رئيسا لفريق العمل اللبناني المكلف معالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين

LBCI
خبر عاجل
17:50

مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة قعقعية الجسر أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

نجمة لبنانية شابة تثبت نفسها في المرحلة الأولى من برنامج The Voice France

LBCI
حال الطقس
02:58

ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
07:42

وزير الداخلية أحمد الحجار: الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها بين 4 و25 ايار وسيُعلن اليوم عن روزنامتها وستتخذ اجراءات خاصة بالنسبة للانتخابات في القرى المدمرة في الجنوب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More