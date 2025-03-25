تفكيك شبكات فساد وغسل أموال تنشط في مجال النقل الخاص في تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية الإثنين أنّها فكّكت شبكات غسل أموال وفساد تنشط في مجال النقل الخاص بسيّارات الأجرة عبر تطبيقات وأوقفت نشاطها.وقالت الوزارة في بيان إنّ الجهات المختصّة "تمكّنت من كشف شبهات غسل أموال وتهرّب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية".وأسفرت التحقيقات عن حجز نحو 12 مليون دينار في الحسابات المصرفية التابعة للشركات المعنية، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجلّ الوطني للمؤسسات وإغلاق مقرّاتها الاجتماعية، وفق الوزارة.وتعمل هذه الشركات من دون تراخيص قانونية، وتستخدم "تصاريح مغلوطة"، إلى جانب استغلالها حسابات مصرفية غير مصرّح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، "في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل".