الجيش الإسرائيلي يقول إنّه قصف مجددا موقعين عسكريين في وسط سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء أنّه قصف قاعدتين عسكريتين في وسط سوريا، إحداهما قرب تدمر، وذلك بعيد أيام من شنّه غارات جوية مماثلة استهدفت الموقعين نفسيهما.



وقال الجيش في بيان على تطبيق تلغرام "قبل قليل، قصف جيش الدفاع الإسرائيلي قدرات عسكرية متبقية في قاعدتي تدمر والتيفور العسكريّتين السوريتين"، علما بأن قاعدة "التيفور" المشتقّ اسمها من T4 بالإنكليزية وتدعى أيضا "قاعدة التياس الجوية العسكرية" هي مطار عسكري يبعد 50 كيلومترا غرب تدمر.



وأضاف أنّ "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل على إزالة أيّ تهديد لإسرائيل".





