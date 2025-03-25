الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
20
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
20
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الصين تفرج عن خمسة موظفين في شركة تدقيق حسابات أميركية
أخبار دولية
2025-03-25 | 02:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الصين تفرج عن خمسة موظفين في شركة تدقيق حسابات أميركية
أفرجت الصين عن خمسة موظفين من شركة أميركية للتدقيق بالحسابات موقوفين منذ أكثر من سنتين على خلفية قمع شركات الاستشارات الأجنبية التي لها روابط بشركات متعددة الجنسيات، على مأ أعلنت الشركة.
وكشفت مجموعة مينتس غروب في آذار 2023 أن خمسة من موظفيها الصينيين في مكتبها في بكين أوقفوا، فضلا عن وقف نشاطاتها بطلب من السلطات الصينية.
وقالت وزارة الخارجية الصينية بعد ذلك إن الشركة موضوع تحقيق بشبهة القيام ب"عمليات غير قانونية" من دون توفير مزيد من التفاصيل.
وقال متحدث باسم المجموعة لوكالة فرانس برس في بيان الثلاثاء "معولماتنا تفيد بأن كل موظفي مينتس غروب في بكين المعتقلين وجميعهم صينيون، أفرج عنهم".
وأضاف "نحن ممتنون للسلطات الصينية لتمكن زملائنا السابقين من العودة إلى عائلاتهم".
أخبار دولية
موظفين
تدقيق
حسابات
أميركية
التالي
مفاوض روسي: موسكو ترغب في إشراك الأمم المتحدة في المباحثات مع واشنطن
الجيش الإسرائيلي يقول إنّه قصف مجددا موقعين عسكريين في وسط سوريا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-02-20
تعميم من سلام إلى المؤسسات العامة ومرافق الدولة لإخضاع حساباتها لنظام تدقيق داخلي ومستقل
أخبار لبنان
2025-02-20
تعميم من سلام إلى المؤسسات العامة ومرافق الدولة لإخضاع حساباتها لنظام تدقيق داخلي ومستقل
0
أخبار دولية
2025-02-17
روسيا تفرج عن أميركي مسجون قبل المحادثات الروسية - الأميركية في الرياض
أخبار دولية
2025-02-17
روسيا تفرج عن أميركي مسجون قبل المحادثات الروسية - الأميركية في الرياض
0
أخبار دولية
2025-03-20
مصدر لرويترز: طالبان تفرج عن أميركي كان محتجزًا في أفغانستان
أخبار دولية
2025-03-20
مصدر لرويترز: طالبان تفرج عن أميركي كان محتجزًا في أفغانستان
0
أخبار دولية
2025-02-13
بيلاروس تفرج عن ثلاثة "معتقلين" أحدهم أميركي بحسب واشنطن
أخبار دولية
2025-02-13
بيلاروس تفرج عن ثلاثة "معتقلين" أحدهم أميركي بحسب واشنطن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:03
الصين تعارض معاقبة الولايات المتحدة للدول التي تشتري النفط والغاز من فنزويلا
أخبار دولية
04:03
الصين تعارض معاقبة الولايات المتحدة للدول التي تشتري النفط والغاز من فنزويلا
0
أخبار دولية
03:54
مئات القتلى في قصف للجيش السوداني على سوق في دارفور
أخبار دولية
03:54
مئات القتلى في قصف للجيش السوداني على سوق في دارفور
0
أخبار دولية
03:26
كوريا الجنوبية تواجه صعوبة في احتواء حرائق غابات (صور)
أخبار دولية
03:26
كوريا الجنوبية تواجه صعوبة في احتواء حرائق غابات (صور)
0
أخبار دولية
03:21
مفاوض روسي: موسكو ترغب في إشراك الأمم المتحدة في المباحثات مع واشنطن
أخبار دولية
03:21
مفاوض روسي: موسكو ترغب في إشراك الأمم المتحدة في المباحثات مع واشنطن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-03-23
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على سيارة في بلدة عيتا الشعب أدت إلى استشهاد مواطن
خبر عاجل
2025-03-23
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على سيارة في بلدة عيتا الشعب أدت إلى استشهاد مواطن
0
خبر عاجل
2025-03-23
غارة إسرائيلية بصاروخ موجه تستهدف سيارة في بلدة عيتا الشعب
خبر عاجل
2025-03-23
غارة إسرائيلية بصاروخ موجه تستهدف سيارة في بلدة عيتا الشعب
0
خبر عاجل
17:50
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة قعقعية الجسر أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن
خبر عاجل
17:50
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة قعقعية الجسر أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن
0
اقتصاد
2025-03-18
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
2025-03-18
إنخفاض بأسعار المحروقات...
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
مفاجآت برنامج أكرم من مين في الأيام الأخيرة من رمضان…
تقارير نشرة الاخبار
14:42
مفاجآت برنامج أكرم من مين في الأيام الأخيرة من رمضان…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
نجمة لبنانية شابة تثبت نفسها في المرحلة الأولى من برنامج The Voice France
تقارير نشرة الاخبار
14:40
نجمة لبنانية شابة تثبت نفسها في المرحلة الأولى من برنامج The Voice France
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
3 نقاط تغيّر مجرى الانتخابات النيابية المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
14:38
3 نقاط تغيّر مجرى الانتخابات النيابية المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
دور اللغة الفرنسية كمفتاح للنجاح للشباب اللبناني خلال طاولة مستديرة في مكتبة مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
14:38
دور اللغة الفرنسية كمفتاح للنجاح للشباب اللبناني خلال طاولة مستديرة في مكتبة مجلس النواب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
وفدان من روسيا وأوكرانيا للقاء الولايات المتحدة في السعودية… كلٌّ على حدى
تقارير نشرة الاخبار
14:35
وفدان من روسيا وأوكرانيا للقاء الولايات المتحدة في السعودية… كلٌّ على حدى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
هدى شديد... الإنسانة!
تقارير نشرة الاخبار
14:32
هدى شديد... الإنسانة!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
الليرة اللبنانية الأضعف عربيًا وعالميًا… إليكم من يليها في التصنيف
تقارير نشرة الاخبار
14:28
الليرة اللبنانية الأضعف عربيًا وعالميًا… إليكم من يليها في التصنيف
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
الدفع الأميركي باتجاه تفاوض لبناني إسرائيلي تستأنفه أورتاغوس في تل أبيب... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21
الدفع الأميركي باتجاه تفاوض لبناني إسرائيلي تستأنفه أورتاغوس في تل أبيب... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
في خطتها بعيدة المدى... إسرائيل تستعد لاعادة احتلال غزة وفرض حكم عسكري فيها
تقارير نشرة الاخبار
14:18
في خطتها بعيدة المدى... إسرائيل تستعد لاعادة احتلال غزة وفرض حكم عسكري فيها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:51
وزارة الداخلية تعلن تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بحسب المحافظات
خبر عاجل
07:51
وزارة الداخلية تعلن تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بحسب المحافظات
2
اخبار البرامج
12:58
"الحرب في المنطقة لم تنتهِ بعد"... إليكم ما قالته ماغي فرح عن الوضع في لبنان والشرق الأوسط (فيديو)
اخبار البرامج
12:58
"الحرب في المنطقة لم تنتهِ بعد"... إليكم ما قالته ماغي فرح عن الوضع في لبنان والشرق الأوسط (فيديو)
3
صحف اليوم
01:31
لاعتراضه على إدخال معدّات خلوي لشركة «وايفز»: وزير الاتصالات يقيل كريدية... (الأخبار)
صحف اليوم
01:31
لاعتراضه على إدخال معدّات خلوي لشركة «وايفز»: وزير الاتصالات يقيل كريدية... (الأخبار)
4
أخبار لبنان
11:54
سلام عين السفير رامز دمشقية رئيسا لفريق العمل اللبناني المكلف معالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين
أخبار لبنان
11:54
سلام عين السفير رامز دمشقية رئيسا لفريق العمل اللبناني المكلف معالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين
5
خبر عاجل
17:50
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة قعقعية الجسر أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن
خبر عاجل
17:50
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة قعقعية الجسر أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن
6
تقارير نشرة الاخبار
14:40
نجمة لبنانية شابة تثبت نفسها في المرحلة الأولى من برنامج The Voice France
تقارير نشرة الاخبار
14:40
نجمة لبنانية شابة تثبت نفسها في المرحلة الأولى من برنامج The Voice France
7
حال الطقس
02:58
ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:58
ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
8
خبر عاجل
07:42
وزير الداخلية أحمد الحجار: الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها بين 4 و25 ايار وسيُعلن اليوم عن روزنامتها وستتخذ اجراءات خاصة بالنسبة للانتخابات في القرى المدمرة في الجنوب
خبر عاجل
07:42
وزير الداخلية أحمد الحجار: الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها بين 4 و25 ايار وسيُعلن اليوم عن روزنامتها وستتخذ اجراءات خاصة بالنسبة للانتخابات في القرى المدمرة في الجنوب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More