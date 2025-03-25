الصين تفرج عن خمسة موظفين في شركة تدقيق حسابات أميركية

أفرجت الصين عن خمسة موظفين من شركة أميركية للتدقيق بالحسابات موقوفين منذ أكثر من سنتين على خلفية قمع شركات الاستشارات الأجنبية التي لها روابط بشركات متعددة الجنسيات، على مأ أعلنت الشركة.



وكشفت مجموعة مينتس غروب في آذار 2023 أن خمسة من موظفيها الصينيين في مكتبها في بكين أوقفوا، فضلا عن وقف نشاطاتها بطلب من السلطات الصينية.



وقالت وزارة الخارجية الصينية بعد ذلك إن الشركة موضوع تحقيق بشبهة القيام ب"عمليات غير قانونية" من دون توفير مزيد من التفاصيل.



وقال متحدث باسم المجموعة لوكالة فرانس برس في بيان الثلاثاء "معولماتنا تفيد بأن كل موظفي مينتس غروب في بكين المعتقلين وجميعهم صينيون، أفرج عنهم".



وأضاف "نحن ممتنون للسلطات الصينية لتمكن زملائنا السابقين من العودة إلى عائلاتهم".

