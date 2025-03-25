مفاوض روسي: موسكو ترغب في إشراك الأمم المتحدة في المباحثات مع واشنطن

كشف المفاوض الروسي غريغوري كاراسين لوكالة تاس للأنباء الرسمية الروسية، أن موسكو ترغب في إشراك الأمم المتحدة في المباحثات مع واشنطن حول هدنة محتملة في أوكرانيا.



وقال كاراسين السناتور الحالي والدبلوماسي السابق: "سنواصل" الحوار "مع دفع الأسرة الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة وبعض الدول" إلى المشاركة.