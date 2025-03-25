كوريا الجنوبية تواجه صعوبة في احتواء حرائق غابات (صور)

تواجه كوريا الجنوبية صعوبة في أحتواء حرائق غابات تتسع رقعتها بسبب الجو الجاف والرياح القوية، على ما أفادت السلطات، مؤكدة أنها من أسوأ الحرائق في تاريخ البلاد.



واندلع أكثر من 10 حرائق خلال عطلة نهاية الأسبوع في كوريا الجنوبية أتت على آلاف الهكتارات ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، وفق وزارة الأمن.



وقال وزير الداخلية والأمن بالوكالة كو كي-دونغ: "طالت حرائق الغابات حتى الآن 14694 هكتارا وتستمر الأضرار بالارتفاع".



ويشكل هذا المجموع ثالث أكبر حريق غابات في تاريخ كوريا الجنوبية. ووقع أكبر هذه الحرائق في نيسان 2000 على ساحل البلاد الشرقي وأتى على 23916 هكتارا.



وأجلي أكثر من ثلاثة آلاف شخص إلى مراكز إيواء وأصيب 11 شخصا على الأقل بإصابات خطرة على ما أفاد كو.



وفي أويسيونغ في شرق البلاد، يغطي الدخان سماء المنطقة على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس. وشاهد الفريق عمالا يحاولون إخراج قطع أثرية من معبد وتغطية تماثيل بوذية لحمايتها من أضرار محتملة. ويشكل هذا المجموع ثالث أكبر حريق غابات في تاريخ كوريا الجنوبية. ووقع أكبر هذه الحرائق في نيسان 2000 على ساحل البلاد الشرقي وأتى على 23916 هكتارا.وأجلي أكثر من ثلاثة آلاف شخص إلى مراكز إيواء وأصيب 11 شخصا على الأقل بإصابات خطرة على ما أفاد كو.وفي أويسيونغ في شرق البلاد، يغطي الدخان سماء المنطقة على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس. وشاهد الفريق عمالا يحاولون إخراج قطع أثرية من معبد وتغطية تماثيل بوذية لحمايتها من أضرار محتملة.

وأفادت الهيئة الوطنية للغابات باحتواء الحريق في المنطقة بنسبة 55 % صباح الثلاثاء.