مئات القتلى في قصف للجيش السوداني على سوق في دارفور

قتل "مئات" المدنيين في قصف للجيش السوداني على سوق طرة في شمال إقليم دارفور غرب السودان، بحسب بيان لمجموعة محامي الطوارئ.



وأفاد البيان الصادر عن مجموعة المحامين المتطوعين الذين يوثقون الانتهاكات من قِبل طرفي النزاع، بأن القصف "الذي طال منطقة مكتظة بالمدنيين.. أدى إلى مقتل المئات من المدنيين وإصابة العشرات بجروح خطيرة".