الصين تعارض معاقبة الولايات المتحدة للدول التي تشتري النفط والغاز من فنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين تعارض بشدة الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة بمعاقبة الدول التي تشتري النفط والغاز من فنزويلا بفرض رسوم جمركية على التجارة مع الولايات المتحدة.



واعتبر المتحدث باسم الخارجية الصينية قوه جيا كون في مؤتمر صحفي دوري، أن على الولايات المتحدة أن تتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا وأن تلغي العقوبات أحادية الجانب "غير القانونية" المفروضة على فنزويلا.