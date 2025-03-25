محادثات جديدة بين كييف وواشنطن في الرياض

يعقد مسؤولون أوكرانيون وأميركيون جولة جديدة من المحادثات في الرياض، بحسب ما أفاد مصدر أوكراني، غداة يوم على اجتماع مطوّل بين مسؤولين أميركيين وروس بشأن هدنة جزئية في أوكرانيا.



وقال عضو في الوفد الأوكراني لمجموعة صغيرة من وسائل الإعلام بينها فرانس برس: "ما زلنا نعمل مع الأميركيين".