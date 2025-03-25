خمسة قتلى بقصف اسرائيلي على بلدة في جنوب سوريا

قتل خمسة أشخاص على الأقلّ بقصف اسرائيلي على بلدة في محافظة درعا في جنوب سوريا، على ما أفادت سلطات المنطقة، مشيرة إلى توغّل اسرائيلي في المنطقة ونزوح للأهالي منها.



وأعلنت المحافظة في بيان على صفحتها الرسمية عبر تلغرام، مقتل خمسة أشخاص "بالقصف الإسرائيلي على بلدة كويا بمنطقة حوض اليرموك غرب درعا في حصيلة غير نهائية، تبعه حالات نزوح من أهالي المنطقة"، مشيرة إلى "توغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي" في البلدة "تبعه قصف بقذائف دبابات".