الجيش الإسرائيلي يعلن مسؤوليته عن قتل صحافي متعاون مع "الجزيرة" في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن قتل صحافي متعاون مع قناة الجزيرة في قطاع غزة الاثنين.



وقال الجيش في بيان: "الجيش الإسرائيلي والشاباك قتلا أمس حسام باسل عبد الكريم شبات، وهو قناص من كتيبة بيت حانون التابعة لحماس، وكان يعمل أيضا صحافيا في قناة الجزيرة".