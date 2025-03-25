الكرملين: لا موعد محددا لمباحثات جديدة مع واشنطن فيما يجري تحليل نتائج اللقاء الأخير

أعلن الكرملين أنه بصدد تحليل نتائج محادثات الرياض مع الجانب الأميركي بشأن وقف إطلاق نار جزئي مع أوكرانيا ولكنه لن يبادر لنشرها.



وكشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن المندوبين الروس رفعوا تقاريرهم إلى القيادة الروسية وأن النتائج "قيد التحليل"، مؤكدا أن التواصل مع واشنطن سيستمر، لكن لم يُحدد موعدٌ نهائي بعد للاجتماع المُقبل.



وقال بيسكوف: "قطعا، لن يُعلن مضمون هذه المحادثات".