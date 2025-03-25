الجيش الإسرائيلي يقول إنه قصف جنوب سوريا بعد تعرض قواته لإطلاق نار

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات في جنوب سوريا ردا على إطلاق نار تعرضت له قواته عبر الخط الفاصل مع الجولان المحتل، بعدما أفادت السلطات المحلية السورية بمقتل خمسة أشخاص في القصف.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته "رصدت "إرهابيين" أطلقوا النار باتجاههم في جنوب سوريا. قامت القوات بالرد على إطلاق النار وقام سلاح الجو بضرب "الإرهابيين""، مشيرا إلى وقوع إصابات.