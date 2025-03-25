استشهاد 792 فلسطينيا منذ استئناف الضربات الإسرائيلية على غزة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة حماس أن 792 فلسطينيا إستشهدوا منذ استئناف الضربات الإسرائيلية فجر الثلاثاء الماضي على قطاع غزة، كاشفة أن المستشفيات استقبلت 62 شهيدا خلال أربع وعشرين ساعة حتى صباح الثلاثاء.



وقالت الوزارة في بيان: "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 بلغت 792 شهيدا و1663 إصابة".



وبحسب الوزارة، فإن حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول 2023، ارتفعت إلى 50144 شهيدا و113704 إصابة.