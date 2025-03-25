الرئيس الإسرائيلي "مصدوم" لأن قضية الرهائن في غزة لم تعد تمثل أولوية قصوى

عبّر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ عن صدمته من أن قضية الرهائن المحتجزين في قطاع غزة لم تعد أولوية قصوى في البلاد.



وقال هرتسوغ في مؤتمر بتل أبيب: "أنا مصدوم حقا كيف أن قضية الرهائن لم تعد في قمة أولوياتنا وفي مقدمة الأخبار فجأة".



وأضاف: "يجب علينا... ألا نفقد التركيز، (..) على كل ما يتعلق بإعادة الرهائن إلى ديارهم، حتى آخر واحد منهم".