الكرملين يتهم كييف باستهداف صحفيين روسيين عمدا

اتهم الكرملين الجيش الأوكراني باستهداف مجموعة تضم صحفيين روسيين عمدا في جزء من شرق أوكرانيا تسيطر عليه موسكو بضربة قاتلة.



وأعلنت وزارة الخارجية الروسية الاثنين أن الهجوم أسفر عن مقتل ألكسندر فيدورتشاك، وهو مراسل حربي من مؤسسة إزفيستيا الإعلامية الروسية، بالإضافة إلى المصور أندريه بانوف والسائق ألكسندر سيركيلي العاملين في قناة زفيزدا التلفزيونية.



وعبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن تعازيه لأسر القتلى.



وقال بيسكوف: "نيران المدفعية كانت محددة الهدف. تم استهدافهم عمدا لقتلهم. يواصل نظام كييف فظائعه ضد الصحفيين والأشخاص الذين لا يحملون أسلحة في أيديهم".