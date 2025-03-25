عملة إيران تسجل مستوى منخفضا قياسيا مقابل الدولار

ذكر موقع بونباست دوت كوم لتتبع العملة الإيرانية أن العملة هبطت إلى مستوى منخفض قياسي بلغ 1039000 ريال مقابل الدولار الأميركي اليوم، لتفقد أكثر من نصف قيمتها منذ تولى الرئيس مسعود بزشكيان منصبه في آب.