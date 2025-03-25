تمديد حظر التجمع في أنقرة حتى الأول من نيسان

أعلنت سلطات محافظة أنقرة تمديد حظر التجمعات المعمول به في العاصمة التركية حتى الأول من نيسان، وسط حركة احتجاج أثارها توقيف رئيس بلدية إسطنبول المعارض الأسبوع الماضي.



وكانت السلطات التركية التي تواجه تظاهرات غير مسبوقة منذ أكثر من عقد، أصدرت قرارا بحظر مماثل في اسطنبول وإزمير (غرب)، ثالث مدن البلاد.