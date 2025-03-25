الأمم المتحدة تقلص الموظفين بنحو الثلث في غزة لمخاوف تتعلق بالسلامة

أعلنت متحدثة باسم الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية ستخفض عدد موظفيها الدوليين في غزة بنحو الثلث، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.



وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي، في مؤتمر صحفي بجنيف: "نسعى لخفض عدد الموظفين الدوليين بنحو الثلث، والسبب في ذلك يعود في الواقع إلى أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش لا يملك ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة".



وذكرت أن هذا يعني نحو 30 من أصل 100 موظف دولي.



وأضافت أن الوكالات ذات الصلة تشمل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).