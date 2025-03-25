وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر حماس من عواقب متزايدة إذا لم تسلم الرهائن

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه إذا استمرت حركة حماس في رفض تسليم الرهائن، فإن إسرائيل ستسيطر على أراضٍ وتُحيد عناصر الحركة حتى إلحاق الهزيمة الكاملة بها.

