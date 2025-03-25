موسكو تحض واشنطن على إصدار "أمر" لكييف بإحياء اتفاق البحر الأسود

حض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة على إصدار "أمر" لكييف للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن الملاحة في البحر الأسود، مشيرا إلى أن موسكو ترغب باتفاق يتضمن قيودا أقل على صادراتها.



ونقلت وكالات أنباء روسية عن لافروف قوله: "ندعم.. إعادة إطلاق مبادرة البحر الأسود بشكل ما، يكون مقبولا أكثر بالنسبة للجميع".



وأضاف أن روسيا لا تريد أن "تحاول أي جهة إخراجنا" من سوق الحبوب والأسمدة. وأشار الى أن موسكو ترى أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا "بموجب أمر من واشنطن للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفريقه".