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البرلمان الإسرائيلي يقر ميزانية 2025
أخبار دولية
2025-03-25 | 08:48
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البرلمان الإسرائيلي يقر ميزانية 2025
أقر البرلمان الإسرائيلي بشكل نهائي ميزانية عام 2025، قبل الموعد النهائي المحدد في 31 آذار مما حال دون انهيار الحكومة.
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