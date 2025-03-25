عاهل الأردن يحثّ المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بوقف اطلاق النار في غزة

دعا عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني المجتمع الدولي الى إلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيا إلى تكثيف الجهود لـ"وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة بشكل فوري".



ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي، أكد الملك خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز "ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة بشكل فوري".



وحثّ الملك المجتمع الدولي على "التحرك لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار بغزة في كل مراحله، واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية".



وحذّر الملك من "خطورة استمرار الحرب على حياة المدنيين الأبرياء، وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه أهالي قطاع غزة، وتفجر الأوضاع بالمنطقة".



وجدد رفض المملكة "تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية"، قائلا: "لا سلام ولا استقرار في المنطقة من دون حل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين".