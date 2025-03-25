الأمم المتحدة: إرسال قوات لحفظ السلام إلى أوكرانيا أمر "نظري جدا"

اعتبر المسؤول عن عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة جان-بيار لاكروا، أن احتمال نشر قوات لحفظ السلام في أوكرانيا بتفويض أممي هو أمر "نظري جدا" في هذه المرحلة.وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان-بيار لاكروا للصحفيين في بروكسل: "يمكن القول إن الأمر نظري جدا جدا".ولفت الى أن السؤال مطروح وتفكر فيه الامم المتحدة لكنه لا تخطط لشيء.وأضاف: "لسنا مفوضين للتخطيط ولا يمكننا في الحقيقة معرفة على أي أساس سنخطط حاليا".