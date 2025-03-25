البيت الأبيض: مشاركة الرسائل الهاتفية حول اليمن لم تتضمن معلومات سرية

أصرّ البيت الأبيض على أنه لم يتم إرسال أي مواد سرية ضمن مجموعة مراسلة سرية بين مسؤولين كبار حول الضربات على اليمن تمت مشاركتها عن طريق الخطأ مع صحافي.وكتبت المتحدثة كارولين ليفيت في منشور على "اكس": لم تتم مناقشة أي خطط حرب ولم يتم إرسال أي مواد سرية إلى المجموعة".