الجيش: تحرير مخطوف قاصر في بلدة حورتعلا – بعلبك

بعد توافُر معلومات حول إقدام شخص على خطف القاصر (م.ع.) من الجنسية السورية في بلدة حورتعلا - بعلبك وطلب فدية مالية للإفراج عنه، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منزل الخاطف وتمكنت من تحرير المخطوف.

كما أوقفت (ا.ه) زوجة الخاطف، وضبطت مسدسًا حربيًّا ومبلغًا ماليٍّا وكمية من المخدرات.

وتجري المتابعة لتوقيف الخاطف.