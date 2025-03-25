الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 مسؤولين أمنيين إيرانيين

زلزال عنيف بقوة 6.7 درجات قبالة نيوزيلندا

زلزال عنيف بقوة 6.7 درجات قبالة نيوزيلندا

آلاف يحتجون على مشروع كوشنر في صربيا ويحيون ذكرى ضحايا حملة حلف الأطلسي