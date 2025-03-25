سوريا تستنكر الإعتداءات الإسرائيلية على أراضيها

نددت سوريا اليوم الثلاثاء بأحدث الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، ودعت السوريين إلى رفض أي محاولات "لتهجيرهم أو فرض واقع جديد بالقوة" على الأرض.



وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية السورية عقب قصف إسرائيلي أودى بحياة ستة أشخاص في جنوب سوريا في وقت سابق من اليوم.



وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته اشتبكت مع مسلحين هناك أطلقوا النار عليهم.