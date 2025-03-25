أوكرانيا تطلب مشاورات إضافية لتسوية "تفاصيل" إتفاقات أعلنت عنها واشنطن

طلبت أوكرانيا الثلاثاء مشاورات إضافية لتسوية "تفاصيل" الاتفاقيات التي أعلنتها الولايات المتحدة وقالت إن كلًا من كييف وموسكو تعهدتا بتجنب الضربات في البحر الأسود بعد محادثات منفصلة في المملكة العربية السعودية.



وصرح وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف الذي شارك في المحادثات في السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "من المهم إجراء مشاورات فنية إضافية في أقرب وقت ممكن للاتفاق على جميع التفاصيل والجوانب الفنية لتنفيذ الترتيبات ومراقبتها وضبطها".