الكرملين: روسيا وافقت على ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود

أعلن الكرملين أن روسيا وافقت على ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود.



وقال الكرملين في بيان إن "روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على وضع إجراءات لتنفيذ اتفاقات رئيسيَ البلدين بشأن حظر الضربات على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوما".



ولفت الى أن موسكو وواشنطن ستضعان "إجراءات" تسمح بتطبيق هدنة مدتها 30 يوما لوقف الضربات على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا.





