الكرملين: الإتفاقات المعلنة من واشنطن ستصبح سارية بعد "رفع" القيود على الصادرات الزراعية الروسية

أكدت روسيا الإثنين أن الاتفاقات المعلنة من واشنطن والمتعلقة خصوصًا بهدنة في البحر الأسود بين كييف وموسكو لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد "رفع" القيود الغربية على صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.



وقال الكرملين في بيان إنه "يتوقع رفع العقوبات لا سيما تلك التي تطال بنكه الزراعي الكبير "روسلخوزبنك" وبعض المنتجين والمصدرين للمواد الغذائية والأسمدة، وتلك المفروضة على شركات التأمين على الحمولات."

