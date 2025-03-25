مئات الفلسطينيين يتظاهرون في شمال قطاع غزة ويرددون هتافات ضد حماس

أفاد شهود عيان بأن مئات الفلسطينيين تظاهروا مساء الثلاثاء في بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة للمطالبة بوقف الحرب، وردّدوا أيضا هتافات تطالب حماس بالتنحي عن حكم قطاع غزة.



وتجمع المتظاهرون بشكل عفوي بجانب مخيم للنازحين في بيت لاهيا، وساروا في طرق تحيط بها أكوام ركام المباني والمنازل التي دمّرت خلال الحرب، قرب مستشفى الأندونيسي حيث رددوا هتافات منها "حماس برا برا".



وهتف عشرات المشاركين بـ"هي هي حماس إرهابية".