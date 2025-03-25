مقتل 20 جنديا كاميرونيا في هجوم نفذه جهاديون من بوكو حرام

قُتل 20 جنديا كاميرونيا في هجوم نفذه جهاديون من جماعة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا قرب الحدود مع الكاميرون، وفق ما أفاد مصدران مقربان من الجيش وأحد السكان وكالة فرانس برس.



وقال أحدهما: "هاجم المتمرّدون قواعد قرابة الساعة الأولى صباحا واستمر القتال لمدة ساعتين".



وأضاف: "قُتل 20 جنديا كاميرونيا ونقلت جثثهم إلى الحدود الكاميرونية صباح اليوم الثلاثاء".



وقال المصدر الثاني إن مقاتلي بوكو حرام استولوا على العديد من الأسلحة، بما فيها مضادات للطائرات، متحدثا عن حصيلة ضحايا مماثلة.