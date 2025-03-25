ترامب: لم يكشف عن معلومات سرية عن ضربات الحوثيين في محادثة عبر تطبيق سيغنال

أعلن الرئيس دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أنه لم يُكشف عن أي معلومات سرية في محادثة جماعية سرية لكبار مسؤولي الأمن القومي الأميركيين، والتي ضمت صحفيًا من إحدى المجلات.وأعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض مايك والتس عن إجراء تحقيق في كيفية دعوة رئيس تحرير مجلة أتلانتيك جيفري غولدبرغ للانضمام إلى نقاش جماعي سري عن خطط حربية بالغة الحساسية قبل هجمات الحوثيين على اليمن.