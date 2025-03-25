جاي دي فانس يقول إنه سيسافر إلى غرينلاند الجمعة

أعلن نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس أنه سيرافق زوجته أوشا في رحلة الجمعة إلى غرينلاند، الإقليم الدنماركي المتمتع بالحكم الذاتي الذي تحدث دونالد ترامب عن السيطرة عليه.



وقال فانس في فيديو على إكس: "هناك الكثير من الإثارة حول زيارة أوشا لغرينلاند الجمعة، لدرجة أنني قررت أنني لن أدعها تستمتع بكل ذلك بمفردها، ولذلك سأنضم إليها".