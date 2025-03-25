أميركا تضيف 70 كيانًا لقائمة القيود على الصادرات

أفاد إشعار صادر من السجل الاتحادي الأميركي اليوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة أدرجت عشرات الكيانات، منها من الصين وإيران وباكستان، إلى قائمة قيود التصدير.



ووفقًا للإشعار، تبين أن هذه الكيانات، ومنها أكثر من 50 كيانًا صينيًا، تتصرف بما يتعارض مع الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة.



وتشمل الكيانات الصينية المدرجة شركات استحوذت على سلع أميركية المنشأ لتعزيز قدرات الصين في مجال تكنولوجيا الكم وكيانات تدعم التحديث العسكري الصيني وشركات تزود أطرافًا أخرى محظورة في القائمة، ومنها هواوي، عملاق التكنولوجيا الذي يعد محور طموحات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.