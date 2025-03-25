رئيس الإمارات وترامب يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الأميركي دونالد ترامب بحثا جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة خلال اتصال هاتفي، وذلك في الوقت الذي استأنفت فيه إسرائيل هجومها العسكري على القطاع الأسبوع الماضي.



وأوضحت الوكالة أن "الرئيسين بحثا العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة".