موسكو‭:‬ محطة زابوريجيا النووية ستبقى تحت السيطرة الروسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء أن محطة زابوريجيا الطاقة النووية منشأة روسية، وأن نقل السيطرة عليها إلى أوكرانيا أو أي دولة أخرى أمر مستحيل.واعتبرت الوزارة أن التشغيل المشترك للمحطة غير مقبول، إذ يستحيل ضمان سلامتها المادية والنووية على النحو الأمثل.وذكرت أن منطقة زابوريجيا، الخاضعة جزئيًا لسيطرة القوات الروسية، هي واحدة من أربع مناطق في أوكرانيا ضمتها روسيا بموجب استفتاءات أُجريت بعد سبعة أشهر من غزو موسكو الشامل لجارتها، وبمرسوم رئاسي جعل المحطة ملكية روسية رسميا.ورفضت الدول الغربية هذه الاستفتاءات ووصفتها بأنها صورية.وقالت الوزارة في بيان: "عودة محطة زابوريجيا إلى القطاع النووي الروسي أمر واقع منذ فترة طويلة. ونقل السيطرة على المحطة إلى أوكرانيا أو أي دولة أخرى أمر مستحيل".