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مقتل العشرات في ضربة جوية للجيش السوداني في دارفور

أخبار دولية
2025-03-25 | 17:50
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مقتل العشرات في ضربة جوية للجيش السوداني في دارفور
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مقتل العشرات في ضربة جوية للجيش السوداني في دارفور

 ذكر نشطاء اليوم الثلاثاء أن القوات المسلحة السودانية نفذت ضربة جوية مساء أمس الاثنين على سوق مزدحم في شمال دارفور، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وظهرت في صور ومقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الجثث المتفحمة، فيما لا يزال الدخان يتصاعد من الأرض. وقد تحقق مركز مرونة المعلومات، وهو منظمة غير ربحية مقرها لندن، من صحة اللقطات، وحدد موقع الحادث في قرية طرة على بعد 40 كيلومترًا تقريبًا شمال الفاشر.

وأشار المركز إلى أن موقع الحادث وتاريخه يتطابقان مع صور الأقمار الاصطناعية التي أظهرت آثار حرائق جديدة على الجانب الشرقي من القرية، موضحًا أن هذا أحد أكبر أعداد الضحايا المبلغ عنها التي وثقها في دارفور منذ تشرين الأول 2024.

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