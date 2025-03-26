غارات استهدفت مناطق عديدة شمالي اليمن

أعلنت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أنّ غارات جديدة - نسبتها إلى الولايات المتحدة - استهدفت محافظة صعدة معقل الحركة.



وأفادت وسائل إعلام تابعة لـ"أنصار الله" بشّن 17 غارة على محافظة صعدة، خلال الليل.



ومنذ 15 آذار، تشنّ الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضدّ الحوثيين الذين قالوا إنهم ردّوا باستهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر مرات عدة.