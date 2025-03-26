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الولايات المتحدة توصّلت إلى اتفاقين منفصلين مع أوكرانيا وروسيا
أخبار دولية
2025-03-26 | 01:51
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الولايات المتحدة توصّلت إلى اتفاقين منفصلين مع أوكرانيا وروسيا
توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاقين منفصلين مع أوكرانيا وروسيا، لوقف الهجمات في البحر واستهداف منشآت الطاقة.
ووافقت واشنطن على ممارسة ضغوط لرفع بعض العقوبات المفروضة على موسكو.
ويُعدّ الاتفاقان أول التزامين رسميين من الطرفين المتحاربين منذ عودة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض.
ويسعى ترامب جاهدا لإنهاء الحرب وتحقيق تقارب مع موسكو، وهو ما أثار قلق كييف ودول أوروبية.
ويتجاوز الاتفاق الأميركيّ مع روسيا ذلك المبرم مع أوكرانيا، إذ تعهدت واشنطن بالعمل على رفع العقوبات الدولية المفروضة على صادرات الزراعة والأسمدة الروسية، وهو مطلب روسيّ، منذ وقت طويل.
وقال الكرملين إنّ التفاهمات المتعلقة بالبحر الأسود لن تدخل حيز التنفيذ، ما لم تُستأنف الروابط بين بعض البنوك الروسية والنظام الماليّ العالميّ.
لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نفى صحة هذا، قائلًا إنّ ما فهمه هو أنّ اتفاقي وقف إطلاق النار لا يتطلبان تخفيف العقوبات حتى يدخلا حيز التنفيذ وسيسريان على الفور.
ووصف بيان الكرملين بمحاولة "للتلاعب".
وقال زيلينسكي: "نرى كيف بدأ الروس التلاعب إنهم يحاولون بالفعل تشويه الاتفاقين، بل ويخدعون وسطاءنا والعالم أجمع".
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