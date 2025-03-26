والتز يعلن تحمّله مسؤولية التسريب الأمنيّ في شأن اليمن

أعلن مستشار الأمن القوميّ الأميركيّ مايك والتز أنّه يتحمّل كامل المسؤولية عن الخرق الأمنيّ الفاضح، الذي حصل من جرّاء ضمّه من طريق الخطأ صحافيًا إلى مجموعة مراسلة سريّة للغاية ناقش خلالها عدد من كبار المسؤولين شنّ غارات ضدّ الحوثيين في اليمن.



وقال والتز لشبكة "فوكس نيوز": أتحمّل المسؤولية كاملة عن هذا الخطأ.



وأضاف: "أنا من أنشأ هذه المجموعة".



وشدّد والتز على أنّه لا يعرف شخصيًا رئيس تحرير مجلة "ذي أتلانتيك" جيفري غولدبرغ/ الذي ضمّه خطأ إلى مجموعة المراسلة.



ورجّح أن يكون قد حفظ رقمه على هاتفه وهو يظنّه شخصًا آخر.



وأكّد وجود أفضل الفرق الفنية، التي تحاول فهم كيف حدث هذا الأمر.